Электронную визу России с 2021 года могут получить граждане 52 стран

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С начала 2021 года электронную визу в Россию могут получить граждане 52 стран. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

В перечень вошли государства, гражданам которых был разрешен въезд по электронной визе в Россию в рамках пилотного проекта. Исключением является Катар, с которым с 23 февраля 2020 года у России начал действовать безвизовый режим.

Также уточняется, что электронная виза будет распространена по всей России. Вне зависимости от региона пересечь границу можно будет через любой специально оборудованный пункт. Также срок пребывания иностранных граждан в РФ увеличивается с 8 до 16 дней.

Оформить электронную визу для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок можно будет через интернет. Детям до шести лет визу оформят бесплатно.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предполагающий выдачу полугодовых виз иностранным туристам, которые имеют забронированный номер в гостинице.