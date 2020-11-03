Кабмин предложил выдавать визы на срок до полугода при наличии брони в гостинице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предполагающий выдачу полугодовых виз иностранным туристам, которые имеют забронированный номер в гостинице.

Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. Предполагается, что виза на срок до полугода может быть выдана при наличии брони в гостинице. Последняя же должна входить в единый перечень "классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей".

В настоящее время туристическая виза выдается на срок до одного месяца. Полугодовая виза может быть оформлена на основе принципа взаимности или же при подтверждении о приеме организацией, которая имеется в едином федеральном реестре туроператоров.

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