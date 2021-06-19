"Москва Раевского. Маршруты Russpass": маршрут "Островная жизнь"

В этом выпуске мы прогуляемся по московскому Острову – начнем с завтрака, потом отправимся в знаменитый Дом на набережной и его музей, в самый современный парк города – Зарядье, прогуляемся по улице Балчуг и закончим обедом в гастромаркете.