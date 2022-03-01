"Рейд": дежурство с сотрудниками ЦОДД

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками ЦОДД.

Ведущий Дмитрий Козачинский стал очевидцем нескольких историй: авария с участием такси, ДТП на МКАД, авария с участием каршеринга.