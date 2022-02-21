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происшествия

13:40

Очевидцы сообщили о пожаре в жилом доме на Ленинградском шоссе

происшествияпожар

Видео: Москва 24

Очевидцы сообщили о возгорании в жилом доме в Левобережном районе Москвы. Огонь охватил 15-й этаж здания и успел перекинуться на этаж выше.

Здание расположено по адресу Ленинградское шоссе, дом 124, корпус 1. В настоящее время жители эвакуируются самостоятельно.

Ранее пожар произошел в жилом доме на Житной улице столицы вблизи зданий Центробанка и МВД. На площади в 30 квадратных метров загорелись кровля и деревянный вентиляционный короб. Из здания эвакуировали 25 человек.

До этого сотрудники МЧС потушили пожар в здании шиномонтажа на Новой Переведеновской улице в центре Москвы. Площадь возгорания составляла 100 квадратных метров.

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