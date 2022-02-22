"Рейд": дежурство с сотрудниками ППС ТиНАО

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками ППС ТиНАО.

Ведущий Дмитрий Козачинский стал очевидцем нескольких историй: нарушение общественного порядка, конфликт пассажира с охранником на автовокзале.