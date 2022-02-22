Бетонные плиты упали с эстакады на машину на юге Москвы

17:17
Фото: телеграм-канал Mash
Бетонные плиты рухнули на машину с эстакады на Калужском шоссе на юге столицы. Об этом сообщает телеграм-канал столичного департамента ГОЧСиПБ.
Уточняется, что инцидент произошел на Калужском шоссе в районе дома 150. Из-за происшествия в сторону области образовался затор на 2,5 километра.
"Самосвал с бетонными плитами двигался по эстакаде, в результате ненадежного закрепления груза плиты упали на автомобиль, двигавшийся под эстакадой по шоссе", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ЧП водитель машины оказался зажат в салоне. Спасатели центра "Лидер" достали его и передали медикам.
Ранее в Москве на шоссе Энтузиастов опрокинулся грузовой автомобиль. Машина перелетела через насыпь снега на обочине. Сообщалось, что, вероятно, водитель пытался уйти от столкновения.
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