В МВД опубликовали видео нападения на композитора Александра Колкера

10:58
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что сообщение о нападении на 88-летнего пенсионера поступило 20 февраля в 14:41. Неизвестный напал на Колкера в лифте одного из жилых домов, расположенных на набережной Черной речки. Мужчина нанес композитору ножевое ранение и скрылся.
Сотрудники полиции оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 46-летний житель Южно-Сахалинска. Подозреваемого задержали в одном из хостелов Петербурга.
"В настоящее время подозреваемый доставлен в отдел полиции для разбирательства и выяснения мотивов нападения", – добавила Волк.
В Следственном комитете России отметили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело. В данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения.
Уточняется, что задержанного проверят на предмет совершения аналогичных преступлений. О мотивах мужчины следователи не сообщают.
О нападении на Александра Колкера стало известно вечером 20 февраля. Отмечалось, что композитор получил ножевое ранение, однако от госпитализации отказался.
Колкер является автором более чем ста песен. В числе наиболее известных его работ – "Стоят девчонки", "Позвольте мне", "Парень с Петроградской стороны", "Туман" и "Дождик". В 1981 году композитору присвоили звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.
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