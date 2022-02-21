В МВД опубликовали видео нападения на композитора Александра Колкера

Видео: ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Министерство внутренних дел России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области опубликовало видео нападения на композитора Александра Колкера. Ролик размещен на сайте ведомства.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что сообщение о нападении на 88-летнего пенсионера поступило 20 февраля в 14:41. Неизвестный напал на Колкера в лифте одного из жилых домов, расположенных на набережной Черной речки. Мужчина нанес композитору ножевое ранение и скрылся.

Сотрудники полиции оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 46-летний житель Южно-Сахалинска. Подозреваемого задержали в одном из хостелов Петербурга.

"В настоящее время подозреваемый доставлен в отдел полиции для разбирательства и выяснения мотивов нападения", – добавила Волк.

В Следственном комитете России отметили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело. В данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения.

Уточняется, что задержанного проверят на предмет совершения аналогичных преступлений. О мотивах мужчины следователи не сообщают.

О нападении на Александра Колкера стало известно вечером 20 февраля. Отмечалось, что композитор получил ножевое ранение, однако от госпитализации отказался.

Колкер является автором более чем ста песен. В числе наиболее известных его работ – "Стоят девчонки", "Позвольте мне", "Парень с Петроградской стороны", "Туман" и "Дождик". В 1981 году композитору присвоили звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.