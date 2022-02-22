Пять полос перекрыли на МКАД в районе развязки с Профсоюзной улицей из-за аварии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария произошла на МКАД в районе развязки с Профсоюзной улицей. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на заявление источника в правоохранительных органах.

ДТП случилось на 41-м километре кольцевой автодороги. Там грузовик врезался в отбойник.

"Перекрыто пять полос из шести", – сообщил собеседник агентства.

Информации о пострадавших в аварии на данный момент нет. Причины случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что пять автомобилей столкнулись в районе дома 95 на Варшавском шоссе. Из-за аварии на участке было затруднено движение в сторону области.