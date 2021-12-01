"Рейд": дежурство с сотрудниками Росгвардии ВАО

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками Росгвардии ВАО.

Ведущий Дмитрий Козачинский стал очевидцем нескольких историй: пьяная компания, сигнализация в банке и подозрительный мужчина.