"Рейд": дежурство с социальным патрулем

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками социального патруля.

Ведущий Айрат Загриев стал очевидцем нескольких историй и помог людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию на улицах Москвы.