"Рейд": дежурство с сотрудниками ППС ЗАО

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками ППС ЗАО.

Ведущий Айрат Загриев станет очевидцем нескольких историй: пьяный дебош в квартире, проверка документов у ночного прохожего и нарушение тишины в квартире.