В "Лужниках" пройдет большой ледовый карнавал в День влюбленных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В спорткомплексе "Лужники" 14 февраля состоится большой ледовый карнавал. Мероприятие начнется в 16:30. Приобрести билеты можно на сайте luzhniki.ru и в кассах на катке.



Для участия в карнавале на катке, помимо наличия коньков, необходимо иметь эффектный костюм. Обладатели лучших из них по итогам голосования в соцсетях получат призы.

Особую атмосферу праздника создадут профессиональные артисты. В День влюбленных в "Лужниках" на лед выйдут более 30 костюмированных сказочных и супергероев команды "Фаворит шоу".

Гости праздника примут участие в творческих интерактивах, танцевальных батлах, конкурсе селфи и других активностях. В течение всего карнавала на катке будут звучать суперхиты радио "Хит FM"!