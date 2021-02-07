Капремонт четырех корпусов Боткинской больницы завершат до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что до конца 2021 года планируется закончить капитальный ремонт четырех корпусов Боткинской больницы.

"Объем выполняемых работ довольно внушительный. Общая площадь корпусов, в которых проходит капремонт, составляет около 14 тысяч квадратных метров. Все здания будут полностью обновлены", – объяснил представитель мэрии.

Бирюков отметил, что работы ведутся высокими темпами, несмотря на то, что строения требуют замены перекрытий, установки новых инженерных коммуникаций, а также внедрения современных лифтов и систем безопасности.

По словам заммэра Москвы, заключительный этап капитального ремонта – отделка помещений высококачественными материалами. В отдельных помещениях ожидается изменение функционального зонирования. Например, в корпусе №7 после проведения работ откроется стационар и отделение гнойной хирургии вместо прежнего инфекционного отделения.

Бирюков анонсировал, что до 2023 года будут отремонтированы все корпуса Боткинской больницы. Более того, учреждение получит новое современное оборудование. Ранее, в 2020 году, в составе медицинского комплекса уже обновили гематологический корпус.

В декабре 2020 года Боткинская больница отпраздновала 110-летний юбилей. Учреждение посетил мэр Москвы Сергей Собянин, который рассказал о строительстве нового корпуса, который, по его словам, "улучшит всю логистику".

