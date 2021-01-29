Более 22,5 тыс операций провели в офтальмологическом центре Боткинской больницы за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 22,5 тысячи операций провели в офтальмологическом центре Боткинской больницы за год, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В нашем центре организован полный цикл специализированного лечения: диагностика и амбулаторная помощь, лечение больных с заболеваниями и травматическими повреждениями глаз. Здесь проводятся сложнейшие операции, в том числе по трансплантации роговицы глаза. На сегодняшний день проведено более 220 операций", – рассказала заведующая филиалом № 1 больницы имени Боткина Гульжияна Аржиматова.

Она подчеркнула, что в центре в том числе работает отделение офтальмоонкологии, в котором пациентам в рамках ОМС бесплатно проводят операции по удалению опухолей глаза с дальнейшим лечением и наблюдением. Врач добавила, что благодаря переезду в новый корпус для пациентов были созданы дополнительные условия, а для врачей повысился уровень возможностей оказания помощи.

Главный врач больницы имени Боткина Алексей Шабунин, в свою очередь, напомнил, что офтальмологический центр является наследником Московской глазной больницы, которая в этом году отмечает 195 лет со дня основания. Он подчеркнул, что опыт, знания и традиции врачей передавались врачам из поколения в поколение.

"Это обязывает и дает вдохновение продолжать свой ежедневный труд. Технологии совершенствуются, и с уверенностью можно сказать, что будущее офтальмологии доступно уже сейчас – в стенах Боткинской больницы", – подчеркнул Шубин.

В июле прошлого года Боткинская больница получила новые приборы для проведения иммуногистохимических и молекулярно-генетических исследований. Новые устройства также получили городские клинические онкологические больницы № 1 и 62, Московский клинический научный центр имени Логинова, больница имени Плетнева, ГКБ № 40 и Морозовская детская больница.

Приборы помогают определить природу опухолевой клетки и правильно подобрать лечение, которое воспринимает опухоль как мишень и поражает ее, не затрагивая соседние здоровые клетки.