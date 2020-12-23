Собянин поздравил коллектив Боткинской больницы с 110-летним юбилеем учреждения

12:57
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Сергей Собянин осмотрел ход работ по капитальному ремонту корпусов Боткинской больницы и поздравил сотрудников с 110-летним юбилеем учреждения.
"В этом году началось строительство нового мощного корпуса, действительно современного, который улучшит вообще всю логистику больницы и даст новые импульсы ее развития. Буквально за месяцы проводится реконструкция инженерных коммуникаций, корпусов", – заявил мэр Москвы.
Собянин отметил, что реконструкция полностью завершена уже в трех корпусах. Еще пять планируют ввести в 2021 году, четыре – в 2022 году. Через два года завершатся работы и в основном корпусе.
За время реконструкции, в частности, был обновлен гематологический корпус на 120 коек. Кроме того, в составе ГКБ появился многопрофильный онкологический центр.
По словам мэра Москвы, в ходе реконструкции основную сложность представляет замена коммуникаций в исторических корпусах. Работы сопряжены с сохранением памятников культуры и функционированием самой больницы.
Сергей Собянин также подчеркнул профессионализм врачей Боткинской больницы и заявил, что учреждение славится своими кадрами.
"Поздравляю от всей души с юбилеем. <...> Конечно, это сложная работа, но еще более сложно создать коллектив, который бы соответствовал одной из лучших больниц России и мира. Вам удалось это сделать благодаря той огромной истории поколения врачей, которые передавали свое дело", – добавил мэр.
Градоначальник поблагодарил медиков за работу в напряженных условиях пандемии и отметил, что именно врачам и медперсоналу приходится брать на себя основную нагрузку по борьбе с распространением инфекции.
Ранее Сергей Собянин назвал главные строительные итоги 2020 года. Мэр Москвы отметил, что ключевыми задачами города были создание комфортной городской среды, реализация программы реновации, а также модернизация транспортной и инженерной инфраструктуры.
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