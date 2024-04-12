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12 апреля, 15:45

Общество

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 13 апреля

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 13 апреля

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В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшие дни и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе в субботу, 13 апреля, прогнозируется облачная погода. Температура днем составит 11 градусов.

В воскресенье, 14 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями, а столбики термометров покажут 13 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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