Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:30

Общество

"Атмосфера": облачная погода и снег ожидаются в Москве в выходные 18–19 февраля

"Атмосфера": облачная погода и снег ожидаются в Москве в выходные 18–19 февраля

Температура воздуха опустилась до -7 градусов в столице 17 февраля

Путин утвердил российские пенсионные нормы в новых регионах с 1 марта

Новости часа: ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 155 мм по Донецку

Москвичам рассказали, сколько дней осталось до наступления весны

Москвичам рассказали о погоде в столице в ближайшие дни

Новости часа: Путин будет защищен от вирусов во время послания парламенту – Песков

Песков заявил, что Путин будет надежно защищен от вирусов во время послания парламенту

Водитель фуры стал разбирать ограждение после неправильно совершенного маневра в Химках

Новости часа: причиной посадки вертолета на Сахалине могла стать ошибка пилотирования

В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе прогнозируются облачная погода и снег. В субботу, 18 февраля, температура днем составит 7 градусов мороза, а в воскресенье, 19 февраля, столбики термометров покажут -2 градуса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Атмосфера
обществопогодавидеоДарья Ермакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика