"Атмосфера": облачная погода и снег ожидаются в Москве в выходные 18–19 февраля

В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе прогнозируются облачная погода и снег. В субботу, 18 февраля, температура днем составит 7 градусов мороза, а в воскресенье, 19 февраля, столбики термометров покажут -2 градуса.

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