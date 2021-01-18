"Атмосфера": москвичам рассказали, когда придет оттепель

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столице в начале рабочей недели будет довольно морозно, существенных осадков не ожидается, отметили синоптики. По словам метеорологов, 21 января в городе ожидается снег, днем будет около 5 градусов ниже нуля.

Согласно прогнозам, в последующие дни возможно выпадение мокрого снега, местами пройдет слабый дождь. 23 января температура воздуха в ночные часы будет держаться на отметке от -5 градусов до нуля, в дневные часы – от -2 до +3 градусов.