Военный эксперт рассказал, как российские ракеты могут преодолеть ПРО США

Фото: ТАСС/снимок с видео. Минобороны РФ

Член экспертного совета при коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский рассказал, как российские ракеты могут преодолеть систему ПРО США. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, преимуществом российского боевого блока "Авангард" является его скорость.

"В случае с "Авангардом" маневр зенитной ракеты за целью невозможен по простой причине – скорости дикие. Цель идет со скоростью несколько километров в секунду, поэтому любой маневр приводит к таким поперечным нагрузкам, которые ни одна ракета выдержать не может", – заявил Мураховский.

Кроме того, эксперт отметил достоинства низколетящей крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". Она способна за счет специально построенного маршрута обойти все районы ПРО, которое фактически охватывает не все возможные направления.

Виктор Мураховский добавил, что системы "Авангард", "Буревестник" и "Посейдон" будут закупаться в символических количествах, поскольку не требуются для наступления. Их назначение – гарантированное возмездие.

Президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции прокомментировал создание новых видов вооружений в России. Он заявил, что разработка оружия является ответом на появление угроз со стороны других стран.

