В ВОЗ сообщили, сколько дней заболевшие COVID-19 остаются заразными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Человек может иметь положительные результаты тестов на коронавирус в течение многих недель, но это не означает, что он заразен. Об этом в интервью "Российской газете" рассказала представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
Она пояснила, что для того, чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус. Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только 8–9 дней после появления симптомов. В то же время инфекционный период может быть дольше у тяжело больных пациентов, добавила медик.
ВОЗ рекомендует находиться на карантине в течение двух недель. Специалисты заявляют, что средний инкубационный период составляет 5–6 дней с верхней границей до 14 дней.
В России за последние сутки выявили 23 586 новых случаев коронавируса во всех регионах. При этом без клинических проявлений болезнь зафиксировали у 2 849 человек.
18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Жители страны могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин – "Спутником V" или "ЭпиВакКороной".
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