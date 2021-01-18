Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Россиян будут уведомлять о результатах тестирования на COVID-19 через портал госуслуг. Проработать такую возможность до 1 февраля Владимир Путин поручил правительству РФ.

Перечень поручений президент утвердил по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, состоявшегося 23 декабря.

Кабмин также должен проработать вопрос использования портала государственных услуг для записи населения на вакцинацию против коронавируса.

В России провели свыше 97 миллионов тестов на коронавирусную инфекцию. За сутки проведено 373 тысячи тестов. В Роспотребнадзоре уточнили, что под медицинским наблюдением на данный момент находятся 617 тысяч 328 человек.

В России 18 января стартовала масштабная вакцинация. Граждане могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин – "Спутником V" или "ЭпиВакКороной".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что вакцинация от COVID-19 в стране должна быть организована так, чтобы коллективный иммунитет был сформирован к началу осеннего эпидемического сезона. Она также отмечала, что в первый год вакцинацией можно охватить 60% населения страны.