Свыше 97 млн тестов на COVID-19 провели в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России провели свыше 97 миллионов тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"В РФ проведено более 97 миллионов тестов на коронавирус. За сутки проведено 373 тысячи тестов", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что под медицинским наблюдением на данный момент находятся 617 тысяч 328 человек.

В России 18 января стартовала масштабная вакцинация. Граждане могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин – "Спутником V" или "ЭпиВакКороной".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что вакцинация от COVID-19 в стране должна быть организована так, чтобы коллективный иммунитет был сформирован к началу осеннего эпидемического сезона. Она также отмечала, что в первый год вакцинацией можно охватить 60% населения страны.