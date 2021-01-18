В Подмосковье запись детей в 1-й класс открывается 1 апреля

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Запись детей в первый класс в Московской области начнется с 1 апреля, сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

"Ранее запись в первый класс в Подмосковье открывалась с 1 февраля, но с этого года порядок приема изменился. Теперь это можно сделать с 1 апреля. Документы по территориальному признаку можно будет подать до 30 июня. А уже с 5 июля ребенка можно будет записать в любую понравившуюся школу при наличии свободных мест", – рассказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Записаться можно будет через портал государственных и муниципальных услуг Московской области.

Ранее стало известно, что запись на прием детей в первый класс в столице тоже начнется с 1 апреля. Время старта приема заявлений обусловлено приказом Минпросвещения от 2 сентября 2020 года. Подчеркивается, что процедура записи детей в первый класс не изменилась по сравнению с прошлогодними практиками.