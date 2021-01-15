Аттестаты девятиклассникам выдадут на основе двух основных экзаменов

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Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил в ходе брифинга, что аттестаты после окончания 9-го класса выдадут на основе двух основных экзаменов – по русскому языку и математике.

Он также рассказал, что итоговые экзамены для девятиклассников пойдут в мае. Для них также в конце учебного года проведут контрольные работы по одному предмету на выбор, которые повлияют на допуск к итоговой аттестации.

Ранее стало известно, что Рособрнадзор не рассматривает вопрос об отмене ОГЭ для выпускников девятых классов. В ведомстве считают, что подобное решение может негативно повлиять на показатели результатов обучения.

В текущем году единый государственный экзамен будет проходить с 31 мая по 2 июля, дополнительный период пройдет с 12 по 17 июля. Выпускникам, которые не будут поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать экзамен по русскому языку и математике.