Минпросвещения не планирует вносить изменения в задания ЕГЭ в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в задания ЕГЭ 2021 года не планируют вносить изменения.

"Должна быть максимальная стабильность, никаких изменений не будет", – приводит слова главы Минпросвещения ТАСС.

Ранее стало известно, что Рособрнадзор не рассматривает вопрос об отмене ОГЭ для выпускников девятых классов. В ведомстве считают, что подобное решение может негативно повлиять на показатели результатов обучения.

В текущем году единый государственный экзамен будет проходить с 31 мая по 2 июля, дополнительный период пройдет с 12 по 17 июля. Выпускникам, которые не будут поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать экзамен по русскому языку и математике.