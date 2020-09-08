"Атмосфера": прохладная погода ожидается в столичном регионе 8 сентября

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

По ее словам, во вторник, 8 сентября, в Москве и Подмосковье ожидается прохладная погода. Согласно прогнозу, днем воздух прогреется до +15 градусов, а вечером температура воздуха составит +12 градусов.