Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

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28 мая, 19:30

Культура

"Сити": как интересно провести неделю в Москве

"Сити": как интересно провести неделю в Москве

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Команда проекта "Сити" составила подборку самых ярких событий этой недели в Москве.

На "Винзаводе" до 31 августа работает выставка "Жили-были: школа русской сказки". Пространство поделено на 15 залов, каждый из которых отсылает к знакомым сказкам. Здесь можно встретить Илью Муромца, Бабу-Ягу и Русалку, побывать в тереме и заглянуть в пещеру.

В кинотеатре "Иллюзион" до конца месяца проходит ретроспектива к 120-летию Михаила Шолохова. В четверг, 29 мая, в 12:30 покажут первую серию фильма "Тихий Дон" режиссера Сергея Герасимова. Просмотры бесплатные, требуется регистрация.

Подробнее – в программе "Сити".

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