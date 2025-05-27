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27 мая, 19:30

Культура

"Сити": дайджест событий недели в Москве

"Сити": дайджест событий недели в Москве

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Команда проекта "Сити" подготовила подборку мероприятий в Москве, которые можно посетить на этой неделе. Например, в Музее археологии открылась выставка "Порфироносная вдова: Москва в XVIII веке". Она рассказывает о жизни города в то время. На экспозиции собрали археологические находки с центральных улиц столицы, в том числе клады с монетами.

Кроме того, до 28 мая в кинотеатрах сети "Москино" можно успеть на показы фильмов шведского режиссера Ингмара Бергмана. Вдобавок к этому, в столице стартовал сезон камерных концертов на крышах.

29 и 30 мая на открытой панорамной крыше на Новослободской прозвучат золотые хиты "Грэмми" 70−80-х годов. Тем временем группа "Любэ" выступит в концертном зале "Москва" 28 мая.

Подробнее – в программе "Сити".

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