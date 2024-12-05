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05 декабря, 13:45

Культура

"Сити": какие фильмы посмотреть на этой неделе

"Сити": какие фильмы посмотреть на этой неделе

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Команда проекта "Сити" подготовила подборку фильмов, которые можно посмотреть в Москве на этой неделе.

На экраны выходит легкая новогодняя комедия "Звезды в Сибири". В ней снялись российские знаменитости. Там они играют самих себя. По сюжету герои едут работать на новогодний корпоратив в Сибирь. Только вместо дорогущего ресторана они оказываются в глухой деревне. Актеры Дмитрий Брекоткин и Сергей Светлаков проверят свою дружбу на прочность, певица Клава Кока попробует выжить без соцсетей, исполнительница Ольга Бузова окажется в многодетной семье охранников, а комик Тимур Батрутдинов выпьет приворотное зелье у знахарки.

Также на этой неделе можно посмотреть музыкальный байопик о создании группы The Beatles. Фильм называется "Пятый битл". Картина прекрасно передает атмосферу Великобритании 60-х. Байопик обязательно стоит посмотреть поклонникам группы.

Следующая кинокартина – документалка "Хаяо Миядзаки и птица". Это кино о том, как легендарный режиссер создавал свой оскароносный мультфильм. Работа над картиной велась 7 лет. Все эти годы камера неотрывно следовала за Миядзаки, пытаясь разгадать его тайны и замыслы.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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