Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 ноября, 13:45

Культура

"Сити": топ-3 спектакля этой осени в Москве

"Сити": топ-3 спектакля этой осени в Москве

"Это Москва. Люди": худрук Театра на Малой Ордынке и Театра сатиры Евгений Герасимов

Картины из хранилищ Третьяковской галереи выставили в павильоне "Центральный" ВДНХ

Премию за лучшие "Диалоги в кино" вручили в театре Ермоловой в Москве

Выставка акварельных работ художников XVIII – начала XX века стартовала в Третьяковке

"Интервью": Анна Якунина – о том почему она не боится стать актрисой одной роли

Актриса Анна Якунина рассказала, что поклонники дарят ей вместо цветов

"Сити": топ-5 фильмов, которые можно посмотреть в Москве

Новости часа: более 60 ангиографов применяется в московских больницах

"Сити": какие фильмы стоит посмотреть в столичных кинотеатрах

Команда проекта "Сити" составила подборку из трех ярких постановок этой осени в Москве. На третьем месте – спектакль-рок-концерт "2007" в Театре имени Маяковского. Ближайшие показы состоятся 1 и 6 декабря.

Второе место занял спектакль "Флешбек 2002", поставленный режиссером Верой Поповой в МХТ. Ближайший показ – 21 декабря. На вершине рейтинга – постановка "Дядя Ваня" в театре-студии Всеволода Шиловского. Увидеть его можно будет 13 и 28 декабря.

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культуратеатрвидеоЕвгения МирошкинаИван ЕвдокимовДавид Виннер
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика