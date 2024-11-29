"Сити": топ-3 спектакля этой осени в Москве

Команда проекта "Сити" составила подборку из трех ярких постановок этой осени в Москве. На третьем месте – спектакль-рок-концерт "2007" в Театре имени Маяковского. Ближайшие показы состоятся 1 и 6 декабря.

Второе место занял спектакль "Флешбек 2002", поставленный режиссером Верой Поповой в МХТ. Ближайший показ – 21 декабря. На вершине рейтинга – постановка "Дядя Ваня" в театре-студии Всеволода Шиловского. Увидеть его можно будет 13 и 28 декабря.

Подробнее – в программе "Сити".