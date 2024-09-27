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27 сентября, 13:45

Культура

"Сити": москвичам рассказали о главных спектаклях октября

"Сити": москвичам рассказали о главных спектаклях октября

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Команда "Сити" сделала подборку спектаклей, которые будут показывать в октябре. Так, москвичи и гости столицы могут посмотреть постановку "Мандат". Одноименной пьесе выдающегося советского драматурга Николая Эрдмана исполняется в этом году 100 лет с момента написания. Жанр спектакля – сауддрама. Ближайший показ запланирован на 2 октября.

Между тем в Московском драматическом театре имени Ермоловой под художественным руководством народного артиста РФ Олега Меньшикова состоялась премьера спектакля режиссера Дениса Парамонова "Белые ночи", созданного по мотивам одноименной повести русского писателя Федора Достоевского. В центре сюжета находится простой человек, стремящийся не только переосмыслить собственную жизнь, но и поделиться с остальными героями постановки своими умозаключениями. Ближайшие показы этого спектакля состоятся 9 и 26 октября.

Кроме того, в Государственном театре Наций под художественным руководством народного артиста РФ Евгения Миронова прошла премьера нового спектакля китайского режиссера Дин Итэна "Я не убивала своего мужа". В основе этой постановки лежит роман китайского писателя и драматурга Лю Чженьюня "Я не Пань Цзыньлянь". Ближайшие показы спектакля "Я не убивала своего мужа" пройдут 12 и 13 октября, 2 и 3 ноября.

Подробнее – в программе "Сити".

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