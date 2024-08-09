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09 августа, 16:40

Культура

"Сити": топ-3 спектакля в Москве

"Сити": топ-3 спектакля в Москве

"Сити": какие спектакли можно посмотреть в столице с августа по октябрь

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Команда проекта "Сити" составила подборку спектаклей, которые можно посетить в столице с августа по октябрь. На третьем месте – "Вишневый сад" по произведению А. П. Чехова в Театре имени Моссовета. Его в художественной интерпретации поставил Андрей Кончаловский. Ближайший показ состоится 16 октября.

На втором месте оказалась постановка "Предсказание" в Театре Российской Армии. Его покажут в новом сезоне. На вершине рейтинга – программа из трех одноактных пластических постановок под названием "Отражения. Холм. Красавицы не могут уснуть" в МАМТ.

Подробнее – в программе "Сити".

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