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08 июля, 16:45

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"Сити": подборка развлекательных мероприятий до 14 июля

"Сити": подборка развлекательных мероприятий до 14 июля

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Проект "Сити" составил для москвичей подборку мероприятий, которые можно посетить в Москве на этой неделе. Например, в рамках "Лето в Москве. Все на улицу" проходит фестиваль "Московское чаепитие". На нем в жаркую погоду гостей будут угощать освежающими напитками и развлекать театрализованными активностями, танцевальными флешмобами, экскурсиями и викторинами.

Также до 14 июля москвичей приглашают на гастрономический фестиваль "Вкусы России", для посетителей подготовили большое разнообразие деликатесов, которые не найти в московских супермаркетах. Помимо дегустации, гостей ждут кулинарные мастер-классы.

Кроме того, в среду, 10 июля, в "Москвариуме" и Московском зоопарке будут отмечать Всемирный день капибар, а в кинотеатрах 11 июля состоится премьера комедии "Не одна дома" с блогером и певицей Миланой Хаметовой в главной роли. Подробнее – в программе "Сити".

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Сюжет: Лето в Москве
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