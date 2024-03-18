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18 марта, 14:00

Культура

"Сити": топ-5 концертов недели в Москве

"Сити": топ-5 концертов недели в Москве

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"Сити": топ-5 концертов недели в Москве

Команда "Сити" составила подборку из топ-5 концертов в Москве, на которые можно сходить на этой неделе. На пятом месте расположилось выступление коренного кубинца Дариэля Рене, который исполнит собственные песни, а также известные хиты в авторской обработке совместно с Hot Havana Orchestra. На четвертом – трибьют Linkin Park в Base Club.

Тройку лидеров открывает выступление оркестра Cagmo, который сыграет композиции итальянского композитора Людовико Эйнауди. Серебро рейтинга досталось коллективу Three Sticks, который исполнит музыку другого не менее известного композитора – Ханса Циммера. А на первой строчке – концерт HighTime Orchestra в оранжерее на ВДНХ.

Подробнее – в программе "Сити".

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