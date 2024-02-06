"Сити": три театральные премьеры Москвы в феврале

Команда "Сити" сделала подборку премьер нового театрального сезона столицы. В репертуар московского театра "Современник" вернулся спектакль по пьесе Уильяма Гибсона "Двое на качелях". Легендой эта постановка стала еще при жизни режиссера, народной артистки СССР Галины Волчек. Спектакль "Двое на качелях" стал первой режиссерской работой Волчек в 1962 году. Сюжетная линия постановки осталась неизменной: однажды молодой адвокат Джерри знакомится по телефону с несостоявшейся танцовщицей Гиттель.

Премьерой музыкального спектакля "Свадьба Кречинского" по мотивам пьесы А. В. Сухово-Кобылина в постановке режиссера Алексея Франдетти продолжает новый сезон Малый театр. По сюжету Михаил Кречинский – мот и шулер, погрязший в долгах, всяческими путями пытается поправить свое бедственное финансовое положение. Решение всех своих проблем он видит в удачной женитьбе на дочери богатого помещика.

Театр "МОСТ" подготовил спектакль по пьесе Эдварда Радзинского "104 страницы про любовь". В центре сюжета – история взаимоотношений стюардессы Наташи и сотрудника НИИ по имени Электрон. Ближайшие даты – 16 февраля и 13 марта.

Подробнее – в программе "Сити".