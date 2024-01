Несколько интересных концертов пройдут в Москве 12 января. Simple Music Ensemble выступит с репертуаром группы Linkin Park. Концерт посвящен 21-й годовщине выхода альбома Meteora.

Гости услышат авторские аранжировки Numb, In The End, What I've Done и других хитов. Концерт пройдет в Доме Simple Music на "Хлебозаводе". Подробнее – в программе "Сити".