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26 августа, 21:00

Культура

"Сити": премьера триллера "Заложники" с Лиамом Нисоном состоялась в России

"Сити": премьера триллера "Заложники" с Лиамом Нисоном состоялась в России

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В российский прокат вышел триллер "Заложники" с Лиамом Нисоном. Это фильм-боевик.

По сюжету среди заложников оказался главный герой. Он же и главная надежда на спасение. Под сиденьем его машины находится бомба. В салоне вместе с ним его дети.

Также внимания заслуживают кинокартины "Руслан и Людмила. Больше, чем сказка", "Шепоты мертвого дома", "Посредники", "Только ты и я". Об этом – в сюжете проекта "Сити".

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