26 августа, 21:00Культура
"Сити": премьера триллера "Заложники" с Лиамом Нисоном состоялась в России
В российский прокат вышел триллер "Заложники" с Лиамом Нисоном. Это фильм-боевик.
По сюжету среди заложников оказался главный герой. Он же и главная надежда на спасение. Под сиденьем его машины находится бомба. В салоне вместе с ним его дети.
Также внимания заслуживают кинокартины "Руслан и Людмила. Больше, чем сказка", "Шепоты мертвого дома", "Посредники", "Только ты и я". Об этом – в сюжете проекта "Сити".
Программа: Сити