"The City": столичные выставки, посвященные Дню Победы

В столице организовали большое количество выставок, посвященных Дню Победы. Например, в Музее Победы в честь 9 мая работает сразу несколько выставок.

В музее до 26 мая можно посмотреть агитплакаты времен Великой Отечественной войны. Гости увидят, как свой вклад в общую Победу вносили художники, создавая рисунки, которые вселяли надежду и поднимали боевой дух. За каждым экспонатом – история реальных бойцов, с которых писали воодушевляющие образы.

Еще одна выставка – "Силуэты войны" с работами художника-фронтовика Андрея Николаева. Он размышлял на тему человека на войне с позиции непосредственного участника событий. Эти работы автор никогда не выставлял.

Подробнее об этих и других выставках – в программе "The City".