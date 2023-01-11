The City: в Москве пройдет иммерсивный спектакль "Вернувшиеся"

В Москве состоятся показы иммерсивного спектакля "Вернувшиеся: Иная реальность". Его уже показывали в городе пару лет назад, а теперь перезапустили с новым составом. В главной роли Кристина Асмус.

Это спектакль делали вдохновившись нью-йоркским шоу Sleep No More. Там зрители в масках могут ходить по пятиэтажному зданию и следить за актерами. В зависимости от того, за кем ходит зритель, и строится сюжет.

В российской версии ходить предполагается по особняку Дашкова на Парке культуры. Подробнее – в сюжете проекта The City.