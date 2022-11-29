The City: российский сериал "Замерзшие" выйдет 1 декабря

Российский сериал "Замерзшие" выйдет на онлайн-платформе "ИВИ" 1 декабря. Это психологический триллер про маньяка, который расправляется со своими жертвами на морозе. По сюжету первой такой жертвой стала жена следователя, которую нашли мертвой в обледенелой машине. Теперь полицейского не волнует законность методов: он хочет докопаться до правды и отомстить убийце.

Также после 1 декабря на стриминговых площадках можно посмотреть киноленты "Эхо-3" и "Быстрый словарик любви". Подробнее – в сюжете проекта The City].