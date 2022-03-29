"The City": "Сядь за руль моей машины" покажут на больших экранах

На неделе в прокат выйдет "Сядь за руль моей машины", победитель "Оскара" в номинации "лучший фильм на иностранном языке".

"Сядь за руль моей машины" – роуд-муви по рассказу Харуки Мураками. По сюжету, театральный режиссер и актер едет на машине в Хиросиму, чтобы поставить там "Дядю Ваню" Чехова. У него возникает много проблем, в том числе он узнает об измене жены. Но выяснить с ней отношения не успел, так как она внезапно умерла. К тому же, главная роль в будущей постановке досталась любовнику его покойной жены. По контракту ему выписывают личного водителя – девушку Мисаки. Неожиданно выясняется, что у этой пары много общего. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.