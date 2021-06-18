"The City": "Содержанки", "Лука" и мисо-паста

Вышел третий сезон "Содержанок". Он получил логичное название "Развязка".

После первого сезона права на показ "Содержанок" купили сразу две медиа-площадки: онлайн-платформа Amazon Prime и британский Channel 4. Сериал дублируют на английский, французский и немецкий языки.

На широкий экран вышел мультфильм "Лука". Так зовут необычного мальчика – наполовину человека, наполовину морскую амфибию.

В российской версии одного из персонажей мультфильма озвучила Монеточка. Ее тонким голоском разговаривает бойкая девочка Джулия – подруга главных героев.

В городе новый гастротренд. Три самые популярные приправы в мире – базилик, майоран и корицу – вытесняет из меню мисо-паста. Как ее готовят и где можно попробовать, рассказал ресторанный критик Саша Ильин. Подробнее – в сюжете проекта The City.