The City: "Самый счастливый сезон", "Равноденствие" и новые рестораны

Провокационный ромком "Самый счастливый сезон" стал доступен на Hulu. В главных ролях Кристен Стюарт и звезда "Кривого зеркала" Макензи Дэвис.

На Netflix доступен мистический триллер "Равноденствие". По сюжету группа одноклассников отправляется отдохнуть на природу и затем бесследно исчезает. Через 20 лет сестра одной из пропавших школьниц решает разобраться и понять, что же произошло на самом деле.

Ресторанный критик The City Александр Ильин рассказал, где в столице можно отведать японскую закуску татаки. Подробнее – в сюжете проекта The City.