Опубликован трейлер сериала "Кларисса" – продолжения "Молчания ягнят"

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В Сети появился первый трейлер сериала "Кларисса", который станет продолжением фильма "Молчание ягнят". Об этом сообщает "Газета.ру"

Уточняется, что действие сиквела разворачивается спустя год после событий картины "Молчание ягнят" – в 1993 году. Главной героиней сериала является агент ФБР Клариса Старлинг. Роль исполняет Ребекка Бридс. По сюжету она будет охотиться за опасными преступниками. Также зритель узнает ее личную историю.

Премьера сезона запланирована на 11 февраля этого года на CBS.

Фильм "Молчание ягнят" был выпущен в 1990 году. Актеры ленты Джоди Фостер и Энтони Хопкинс получили премии "Оскар" за исполнение своих ролей.

Ранее одним из лучших сериалов года продюсер Александр Роднянский назвал сериал "Корона" производства Netflix, четвертый сезон которого был представлен недавно. Историческая картина о британской королевской семье вызвала острую реакцию властей и наделала много шума.

