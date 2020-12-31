Президент "Кинотавра" назвал лучшие сериалы 2020 года

Фото: кадр из сериала "Корона"
Продюсер и президент фестиваля "Кинотавр" Александр Роднянский представил десятку лучших, по его мнению, сериалов 2020 года, сообщают "Дни.ру".
Роднянский уточнил, что список выражает исключительно его субъективный взгляд, и отметил, что последовательность перечисления картин не имеет значения и не несет функцию мест в топе.
Так, одним из лучших сериалов года продюсер назвал сериал "Корона" производства Netflix, четвертый сезон которого был представлен недавно. Историческая картина о британской королевской семье вызвала острую реакцию властей и наделала много шума.
"Высший пилотаж и драматургии, и режиссуры, и актерской игры – все складывается в единый пазл", – заявил Роднянский, отметив, что считает четвертый сезон сериала лучшим на данный момент.
Также в перечень лучших Роднянский включил американский комедийно-драматический сериал "Наследники". Второй сезон проекта увидел свет в 2020 году. Картина рассказывает историю стареющего миллиардера, разочаровавшегося в собственных детях. Из-за этого он не знает, кому оставить свое дело и состояние.
Сериал "Нормальные люди", являющийся экранизацией романа ирландской писательницы Салли Руни о школьных годах и первой любви, также вошел в список Роднянского.
"Экранизация расколола аудиторию – одних поразила в самое сердце, другим показалась пустой", – заметил эксперт.
Кроме того, президент "Кинотавра" высоко оценил американский "Ход королевы".
"Казалось бы, мало кого могла привлечь история о девочке-сироте из 1950-х, оказавшейся выдающейся шахматисткой. Но десятки миллионов зрителей доказали обратное", – сказал Роднянский.
Многосерийная документальная лента "Последний танец" об истории восхождения легендарной баскетбольной команды "Чикаго Буллз" также, по мнению Роднянского, является феноменально рассказанной историей.
Продюсер отметил и драматический сериал Стива МакКуина "Голос перемен" об истории борьбы с расизмом и дискриминацией в Англии.
"В нем минимум диалогов, нет полноценных героев, зато все рассказано визуальными средствами – через жесты, взгляды и танцы", – подчеркнул Роднянский.
Самым амбициозным из отечественных проектов 2020 года, по оценке эксперта, стал сериал "Перевал Дятлова" о таинственной гибели группы туристов в 1959 году.
"Получился сериал, внутри которого органично уживаются любопытный жанровый аттракцион и смелое авторское кино", – отметил он.
Помимо прочего, в списке лучших Роднянский упомянул сериалы "Тед Лассо", "Бар "Эдди" и "Новый папа".
Ранее кинокритики назвали лучший отечественный сериал 2020 года. По мнению экспертов, первое место в рейтинге должен занять "Перевал Дятлова" режиссеров и продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова. В тройку лидеров также вошли проекты "Чики" и "Псих". Сериал "Чики" снял режиссер Эдуард Оганесян, а "Псих" – детище режиссера Федора Бондарчука и его жены Паулины Андреевой.
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