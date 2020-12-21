The City: "Противостояние", "Война и мир" и новые рестораны

На онлайн-платформах выходит вторая серия "Противостояния". Это сериал, снятый по одноименному роману Стивена Кинга. Сама книга вышла более 40 лет назад, а сюжет стал как никогда актуальным в наши дни: история начинается с утечки страшного вируса, от которого гибнут люди. ​​

В четверг, 24 января, Мобильный художественный театр запускает новый аудиоспектакль "Война и мир" по мотивам романа Толстого. Создатели постановки предлагают прогуляться по Москве начала XIX века.

Ресторанный критик The City Александр Ильин рассказал про список самых важных московских ресторанов. Подробнее – в сюжете проекта The City.