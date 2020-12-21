Грачевский выразил соболезнования в связи со смертью автора "Ну, погоди!" Курляндского

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
Создатель "Ералаша" Борис Грачевский выразил соболезнования в связи со смертью создателя "Ну, погоди!" и серии мультфильмов про попугая Кешу Александра Курляндского.
Ранее стало известно о смерти сценариста и писателя. Согласно имеющейся информации, Курляндский скончался ночью 21 декабря после продолжительной болезни.
"Очень жаль. Александр Ефимович был замечательным писателем, абсолютно непохожим ни на кого, потому что в нем удивительным образом сочетался абсолютный ребенок, который писал очень интересные детские книжки и сценарии для детских мультиков, и вместе с тем юморист, писатель-юморист. Это был такой удивительно разноплановый, талантливейший человек", – рассказал Грачевский.
Свою профессиональную деятельность Курляндский начал в 60-х годах: публикации писателя появились в популярных изданиях, таких как "Литературная газета", "Юность", "Неделя" и других.
Однако больше всего россиянам он запомнится как создатель мультфильма "Ну, погоди!" и серии книг про попугая Кешу. Некоторые юмористические рассказы Курляндского появились и в "Ералаше". В целом по сценариям Курляндского было снято более 40 мультфильмов.
Свой след писатель оставил и в кинематографе. Как сценарист он дебютировал в фильме "Штурмовщина", в киножурнале "Фитиль". Также на счету Курляндского есть несколько книг для взрослых, в том числе "Тайны кремлевских подземелий".
Работы писателя принесли ему не только славу, но и награды в виде Государственной премии СССР в 1988 году и звания заслуженного деятеля искусств РФ – в 2007-м.
Курляндский ушел из жизни на 83-м году жизни.
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