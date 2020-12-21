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Грачевский выразил соболезнования в связи со смертью автора "Ну, погоди!" Курляндского

"Был талантливейший человек": Грачевский – об Александре Курляндском
утраты общество эксклюзив

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Создатель "Ералаша" Борис Грачевский выразил соболезнования в связи со смертью создателя "Ну, погоди!" и серии мультфильмов про попугая Кешу Александра Курляндского.

Ранее стало известно о смерти сценариста и писателя. Согласно имеющейся информации, Курляндский скончался ночью 21 декабря после продолжительной болезни.

"Очень жаль. Александр Ефимович был замечательным писателем, абсолютно непохожим ни на кого, потому что в нем удивительным образом сочетался абсолютный ребенок, который писал очень интересные детские книжки и сценарии для детских мультиков, и вместе с тем юморист, писатель-юморист. Это был такой удивительно разноплановый, талантливейший человек", – рассказал Грачевский.

В последнее время он не очень здоров был, поэтому мало работал. Но он столько всего сделал за свою жизнь, что думаю, этого будет достаточно. Он ушел, но осталось все, что он написал, сделал, сочинил, а этого так много, так много хорошего и доброго. Я думаю, что обязательно останется память об этом потрясающем человеке.
Борис Грачевский
создатель "Ералаша"

Свою профессиональную деятельность Курляндский начал в 60-х годах: публикации писателя появились в популярных изданиях, таких как "Литературная газета", "Юность", "Неделя" и других.

Однако больше всего россиянам он запомнится как создатель мультфильма "Ну, погоди!" и серии книг про попугая Кешу. Некоторые юмористические рассказы Курляндского появились и в "Ералаше". В целом по сценариям Курляндского было снято более 40 мультфильмов.

Свой след писатель оставил и в кинематографе. Как сценарист он дебютировал в фильме "Штурмовщина", в киножурнале "Фитиль". Также на счету Курляндского есть несколько книг для взрослых, в том числе "Тайны кремлевских подземелий".

Работы писателя принесли ему не только славу, но и награды в виде Государственной премии СССР в 1988 году и звания заслуженного деятеля искусств РФ – в 2007-м.

Курляндский ушел из жизни на 83-м году жизни.

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