В Петербурге нашли мертвым доктора молекулярной биологии Каганского

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Следственный комитет (СК) по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины 1975 года рождения.

Как говорится на сайте СК, тело с признаками насильственной смерти обнаружили 19 декабря около одного из домов по улице Замшина. Отмечается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемого задержан 45-летний местный житель.

По данным ТАСС, убитым является известный специалист в области эпигенетики Александр Каганский. В 1998 году он получил степень магистра биофизики в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете Петра Великого (СПбПУ).

Каганский был сотрудником Института генетики и молекулярной медицины Эдинбургского университета и членом Global Young Academy Шотландии. В 2004 году он получил степень доктора молекулярной биологии в Национальном институте здравоохранения США.

С 2017 году ученый возглавил Центр геномной и регенеративной медицины при Школе биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Ранее в Иране сообщили об убийстве физика-ядерщика, руководителя организации исследований и инноваций при министерстве обороны Мохсена Фахризаде.