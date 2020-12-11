Умер президент МИФИ Борис Оныкий

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Президент Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, четвертый ректор учреждения Борис Оныкий скончался на 82-м году жизни. Причиной смерти известного физика стал COVID-19.

"Ушел из жизни выдающийся ученый и организатор науки, крупный ученый и блестящий педагог, бывший ректор и президент НИЯУ МИФИ Борис Николаевич Оныкий", – заявили в пресс-службе института.

В 90-е годы Оныкий был среди тех представителей высшей школы, кто отдавал все свои силы и опыт для сохранения ядерных знаний и технологий для будущего страны, добавили в вузе.

Борис Николаевич Оныкий родился 20 февраля 1939 года в Севастополе. Он был советским и российским физиком, педагогом, специалистом в области ядерной энергетики, профессором. Оныкий находился на посту президента МИФИ с 2007 года.